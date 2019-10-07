Режим «открытого неба» будет действовать в аэропортах девяти городов – Атамкулов

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства в понедельник сообщил, что Казахстан планирует внедрить режим «открытого неба» в аэропортах девяти городов и всем иностранным авиакомпаниям предоставить пятую степень свободы воздуха для выполнения полетов, сообщает комитет гражданской авиации.

«В скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний как Qatar Airways, Emirates, China Eastern, «Уральские Авиалинии» и другие. Мы внедрим режим «открытое небо» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей. Мы планируем всем иностранным авиакомпаниям предоставить пятую степень свободы воздуха для выполнения полетов в приоритетные финансовые центры», - сказал Атамкулов.

Он напомнил, что с 2017 года режим «открытого неба» внедрен в столице, и за 3 года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыто 19 новых маршрутов, в том числе в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки, наращивается частота полетов действующих маршрутов в Лондон, Москву, Пекин, Стамбул. Вместе с тем планируется открыть «рейсы в такие крупные города, как Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк».

По информации министра, Казахстан имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями).

Кроме этого, по словам главы МИИР, внедряются мировые стандарты обслуживания воздушных судов и пассажиров в аэропортах, что позволит привести в единый стандарт основные услуги по сервисному обслуживанию и тем самым, оптимизировать расходы авиакомпаний.

Атамкулов сообщил, что практически завершена модернизация наземной инфраструктуры воздушного транспорта, проведена реконструкция 16 взлетно-посадочных полос и 13 терминалов аэропортов Казахстана. До конца текущего года будет завершена реконструкция ВПП аэропортов города Костанай и города Балхаш. Также продолжится строительство международного аэропорта в Туркестане.