Порядка 73,8 тыс. казахстанских семей скрыли свои доходы, чтобы получить АСП

73 814 семей скрыли свои доходы, чтобы получить адресную социальную помощь, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов. На данный момент, отметил он, люди добровольно вернули почти 156 млн тенге.

«По фактам, которые выявлены по сокрытию доходов и незаконного назначения АСП, мы определенному количеству семей вынуждены были отменить эти решения: где-то приостановить выплаты, а где-то пересчитали. В каждой семье, в каждой ситуации нужно подходить персонально. Например, одна семья скрыла доходы, информационные системы выявили определенные доходы, но тем не менее, эта семья осталась в составе малообеспеченной. Поэтому в таких случаях более 38 тыс. мы просто пересчитали размер, она осталась получателем АСП», - сказал Нурымбетов.

По информации Минтруда и соцзащиты, 73 814 семей скрыли свои доходы, чтобы получать АСП. В итоге выплаты были приостановлены 8 890 семьям, прекращены – 22 881 семье, перерасчет произведен 38 519 семьям.

«Сегодня добровольно уже вернули почти 156 млн тенге, фактов обращений наших служб в судебные органы пока нет», - подчеркнул министр.

Вместе с тем он напомнил, что в законе об АСП написано, что в случае сокрытия доходов или предоставления ложных сведений получатель несет ответственность и в добровольном порядке должен вернуть эти средства. В случае же отказа деньги взыскиваются в судебном порядке.

«Сегодня по всем этим фактам (незаконному получению АСП – V) местные исполнительные органы персонально встречались и работали с каждым человеком. Я скажу, что подавляющее большинство людей добровольно возвращают эти средства, многие не могут вернуть сразу, они вернут потом. В принципе, такого требования вынуждать их возвращать я сегодня не ставлю перед местными исполнительными органами. Многие семьи даже сами уже отказываются. Есть благополучные предприниматели, которые узнав ответственность, сами отказываются от полученной АСП», - заверил Нурымбетов.