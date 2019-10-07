СЭЗ создали в Северо-Казахстанской области

«Cегодня принято постановление правительства РК о создании специальной экономической зоны «Qyzyljar». Это значимый день для Северо-Казахстанской области. На территории СЭЗ появятся современные и экспортоориентированные производства, где будет создано 3 тыс. новых рабочих мест. На первом этапе сумма инвестиций составит 160 млрд тенге. СЭЗ «Qyzyljar» будет действовать 25 лет, за это время планируется выпустить продукцию на сумму 1,5 трлн тенге», - написал аким на Facebook.

Он отметил, что «это единственная специальная экономическая зона в приграничных регионах Ро и Казахстана, включающая в себя такие виды деятельности, как производство и переработка пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения».

Глава региона также пообещал бизнесу налоговые льготы, а «государство подведет всю инфраструктуру».

«Мы ожидаем заинтересованности инвесторов из дальнего зарубежья, приграничных регионов РФ и других областей нашей страны. Создание экономической зоны даст мощный импульс развитию СКО», - отметил Аксакалов.