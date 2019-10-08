Токаев поручил акимату разработать единый дизайн для оформления улиц и зданий

«В городе отсутствует единая градостроительная политика, это приводит к хаотичной, беспорядочной застройке в ряде районов, оформление некоторых улиц и зданий не имеют единого гармоничного стиля. Вы, наверное, слышали отклики и туристов, и других людей, которые специально приезжают посмотреть на столицу. В целом они, конечно, положительные, но отмечают и то, что в городе присутствует эклектика: одно здание построено в одном стиле, другое здание – совершенно в другом стиле и самое главное – нет уюта в столице», - сказал Токаев в ходе совещания по развитию столицы во вторник.

Он также обратил внимание, что «плитки летят, асфальт трескается, зелени мало».

«Нет ощущения, что за городом внимательно следят, за городом ухаживают, нет такого ощущения, нет хозяина. Мы научились хорошо делать презентации, лазерными указками показываем на объекты, говорим: мы это сделаем, то сделаем», - сказал Токаев.

Президент отметил, что акимы районов должны ходить пешком и знать все о каждом здании и жизни в нем, а не сидеть в кабинетах.

«Я понимаю, что надо делать скидку на климат, у нас суровый климат, но все можно сделать», - сказал глава государства, поставив в пример такие города, как Рейкьявик и Осло.

«Я поручаю разработать единый дизайн-код для оформления городских улиц и зданий, это мое строжайшее поручение акимату», - заявил Токаев.