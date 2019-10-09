Оманская авиакомпания Salam Air планирует запустить прямые рейсы в Казахстан

Оманская авиакомпания Salam Air планирует в следующем году открыть прямые рейсы в Алматы и столицу Казахстана, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

Председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Талгат Ластаев и директор департамента авиаперевозок министерства транспорта и коммуникации Султаната Оман Салим аль-Хусейни провели переговоры, по итогам которых создана правовая база для полетов. Она дает право назначенным перевозчикам обеих стран выполнять 14 пассажирских и 14 грузовых регулярных рейсов в неделю.

«На этой основе уже в марте следующего года планируется открытие прямого авиасообщения по авиамаршруту Алматы – Маскат (столица Омана) с частотой 7 рейсов в неделю оманской авиакомпанией Salam Air. Также с осени следующего года ожидается открытие авиасообщения по маршруту Нур-Султан – Маскат вышеуказанной оманской авиакомпанией», - говорится в сообщении КГА.

Указывается, что эта работа проводится в координации с введением 30-дневного безвизового режима для граждан Султаната Омана в Республике Казахстан, который действует с 30 сентября 2019 года.

В Казахстане ожидают, что открытие прямого авиасообщения между странами и введенный безвизовый режим «будут способствовать развитию въездного туризма со стороны граждан Султаната Оман».

Оманская же сторона рассматривает вопрос введения безвизового режима для граждан Республики Казахстан. В качестве первого шага планируется предоставить возможность получения электронных виз казахстанцам, а в ближайшем будущем казахстанцы смогут получать визы в аэропортах и других пограничных пунктах Омана.