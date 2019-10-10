5 человек задержаны по факту драки между жителями Алматинской области и гражданами КНР – МВД

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди, комментируя конфликт между казахстанцами и китайскими рабочими в Алматинской области, сообщил, что инцидент расследуется по статье «Хулиганство».

«До местных жителей была донесена неправильная информация, что повлекло хулиганские действия с их стороны. Пять человек задержаны. Дело расследуется, мера пресечения и круг лиц будут озвучены позже», - цитирует Калайчиди агентство Sputnik Казахстан.

Накануне стало известно, что близ Талдыкоргана на предприятии произошел конфликт между иностранными рабочими ТОО Citic Construction, которые строят участок автодороги Алматы – Оскемен, и местными жителями. По словам рабочих, трое граждан КНР избили водителя – этнического казаха. Они выразили недовольство неравными условиями труда, проживания и питания.

Между тем в ДП Алматинской области сообщили, что конфликт между четырьмя работниками-гражданами КНР, переросший в драку, произошел на почве производственных отношений. В результате одному из них – этническому казаху, оформившему вид на жительство – были причинены телесные повреждения, относящиеся к легкой категории вреда здоровью. На следующий день группа местных жителей, не вникнув в суть конфликта, из хулиганских побуждений избила несколько рабочих-иностранцев, находившихся на территории производственного объекта. В итоге четверо граждан КНР были госпитализированы в больницу.