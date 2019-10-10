Приговор был вынесен 7 октября
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Константин Сыроежкин осужден на 10 лет за госизмену
ФОТО С САЙТА SAYASAT.ORG

Казахстанский ученый-китаевед Константин Сыроежкин осужден на 10 лет за государственную измену, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности.

«7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 175 ч. 1 УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

15 января этого года КНБ в отношении Сыроежкина было возбуждено уголовное дело. 19 февраля по решению следственного суда Алматы он был арестован. При этом об аресте ученого стало известно только в марте, после публикации на сайте «ЦентрАзия». Группа казахстанских ученых позднее выступила с открытым письмом в защиту Константина Сыроежкина.

Следствие и процесс над Сыроежкиным проходили полностью в закрытом режиме. Детали его дела до сих пор неизвестны.

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