КНБ в январе изъял из незаконного оборота десятки единиц оружия

Несколько единиц были похищены во время Январских событий
Комитет национальной безопасности сообщил в понедельник, что изъял с начала года из незаконного оборота несколько десятков единиц оружия.
Еще по теме:
- В 2024 году население Казахстана выросло на 252 тыс. человек
- Правительство выделило 4,6 млрд из возвращенных активов на строительство станции скорой помощи в Актау
- Суд вынес приговор членам ОПГ Елдоса Коспаева
- Правительство готово проиндексировать пособия, пенсии и зарплаты в случае необходимости – Жумангарин
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые