КНБ в январе изъял из незаконного оборота десятки единиц оружия

Комитет национальной безопасности сообщил в понедельник, что изъял с начала года из незаконного оборота несколько десятков единиц оружия.

В частности. обнаружены и изъяты 8 автоматов «Калашникова», 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, четыре единицы изъятого оружия были похищены во время Январских событий.

На прошлой неделе в ответ на запрос «Власти» сообщили, что до сих пор не найдены свыше 1,7 тыс. единиц оружия, похищенных во время Январских событий.