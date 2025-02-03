Несколько единиц были похищены во время Январских событий
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КНБ в январе изъял из незаконного оборота десятки единиц оружия
ФОТО POLISIA.KZ

Комитет национальной безопасности сообщил в понедельник, что изъял с начала года из незаконного оборота несколько десятков единиц оружия.

В частности. обнаружены и изъяты 8 автоматов «Калашникова», 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, четыре единицы изъятого оружия были похищены во время Январских событий.

На прошлой неделе в ответ на запрос «Власти» сообщили, что до сих пор не найдены свыше 1,7 тыс. единиц оружия, похищенных во время Январских событий.

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