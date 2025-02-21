КНБ не будет расследовать «информационные атаки» на депутатов, выступающих против ЛГБТ

Комитет национальной безопасности не будет расследовать факты оскорбления и информационных атак против депутатов парламента, которые выступают против ЛГБТ. Об этом сообщается на депутатский запрос мажилисмена Едила Жанбыршина.

«Статьи Уголовного кодекса, касающиеся оскорбления депутатов и информационных атак, связанных с осуществлением их деятельности, не подлежат расследованию органами национальной безопасности», - говорится в ответе за подписью главы комитета Ермека Сагимбаева.

В целом, говоря о требовании депутата Жанбыршина пересмотреть решение по петиции о запрете «пропаганды ЛГБТ», председатель комитета национальной безопасности подчеркнул, что в прошлом году в правительстве уже рассмотрели петицию и было принято решение о ее частичном удовлетворении.

В январе депутат мажилиса Едил Жанбыршин выступил с запросом к правительству и комитету национальной безопасности, где потребовал принять все требования петиции о запрете «пропаганды ЛГБТ», а также соответствующие законодательные нормы для соцсетей и наказать людей, которые «организовывали информационные атаки на депутатов мажилиса и поддерживали ЛГБТ».

«47-й президент США Дональд Трамп закрепил то, что в их стране теперь только два пола. Только мужской и женский пол. Это в стране, которая во всем мире стремилась установить либеральные ценности, защищать права людей и устанавливать гражданское общество. <...> В связи с этим передаем привет от “Дяди Дональда” всем геям!» - заявил он. Напомним, что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. – для официального рассмотрения. Автор петиции – председатель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации. По итогам обсуждения было принять решение удовлетворить петицию частично. В частности, министерству науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения поручено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния ЛГБТ на несовершеннолетних. Министерствам науки и высшего образования, здравоохранения в течение 2024-2025 годов поручено организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане, а министерству культуры и информации, после проведения всех необходимых исследований, организовать общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом всех заинтересованных сторон.