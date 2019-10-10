В Актау открыли памятник писателю Абишу Кекилбаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия в Актау памятника писателю Абишу Кекилбаеву, передает «Казинформ» . На открытии глава государства отметил, что Абиш Кекилбаев – выдающаяся личность казахского народа, который запомнился своей уникальностью.

«Наш долг – хранить память о выдающихся личностях, которые стали гордостью народа. Елбасы не зря выражал признательность Абишу Кекилбайулы и всегда желал, чтобы было много среди казахов таких людей, как он. Это первый писатель, который получил звание «Қазақстанның еңбек ері», - сказал Токаев.

Автор памятника – художник и скульптор Кошер Байгазиев. Памятник сделан из бронзы, его высота 3,5 метра, а вес – 3,5 тонны.

Работа над созданием памятника писателю началась еще в мае, спонсором проекта выступила компания NCOC, которая выделила на это 48 млн тенге.

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Абиша Кекилбаева.

