Они уничтожены в рамках операции «Источник мира»
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Минобороны Турции заявило об уничтожении 174 боевиков в Сирии
Фото Reuters

Вооруженные силы Турции уничтожили в Сирии 174 боевика во время военной операции «Источник мира», пишут «Ведомости».

«В рамках операции «Источник мира» были нейтрализованы еще 19 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 174», - говорится в заявлении министерства национальной обороны страны.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Она проводится вооруженными силами Турции совместно с Сирийской национальной армией и направлена против террористических организаций «Рабочая партия Курдистана», «Силы народной самообороны» и «Исламское государство». Эрдоган заявил, что целью новой операции является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

Накануне сообщалось, что Турция после начала операции нанесла удары с воздуха и земли по 181 объекту на севере Сирии, «принадлежащему террористической организации». Между тем СМИ сообщали о гибели от 5 до 11 мирных жителей и десятках раненых.

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