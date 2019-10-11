Аким Алматы рассказал о новшествах нового сезона
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Исторический архитектурный вид «Медеу» будет восстановлен – Сагинтаев
фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram рассказал о готовности высокогорного катка «Медеу» к новому сезону.

«Проверил готовность ВСК «Медеу» к новому сезону. В два раза увеличено количество пунктов проката, количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Обновлена система билетирования: единый билет, в который будет включено все – от входа до проката, можно будет приобрести онлайн», - написал Сагинтаев.

Кроме этого, по его информации, работать каток теперь будет не в две, а в три смены, «лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии», а «на самом катке в незамерзаемой зоне будет организован фудкорт и места для отдыха».

Также Сагинтаев сообщил, что катку вернут исторический архитектурный облик.

«Основная цель – клиентоориентированность и функциональность. Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен», - написал он.

Открытие нового сезона катания состоится 19 октября.

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