Исторический архитектурный вид «Медеу» будет восстановлен – Сагинтаев

«Проверил готовность ВСК «Медеу» к новому сезону. В два раза увеличено количество пунктов проката, количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Обновлена система билетирования: единый билет, в который будет включено все – от входа до проката, можно будет приобрести онлайн», - написал Сагинтаев.

Кроме этого, по его информации, работать каток теперь будет не в две, а в три смены, «лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии», а «на самом катке в незамерзаемой зоне будет организован фудкорт и места для отдыха».

Также Сагинтаев сообщил, что катку вернут исторический архитектурный облик.



«Основная цель – клиентоориентированность и функциональность. Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен», - написал он.

Открытие нового сезона катания состоится 19 октября.