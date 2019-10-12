Он был легендарной личностью в мировой космонавтике, считает президент Казахстана
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Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова, сообщила Акорда.

«Алексей Архипович был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике. Стартовав с космодрома Байконур, он первым в мире вышел в открытый космос. Обладая мужеством и героизмом, Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, рискуя жизнью ради великой цели», - говорится в телеграмме.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался накануне в Москве на 86-м году жизни после болезни.

Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это было 18 марта 1965 года. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. Является Дважды Героем Советского Союза. В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе»Союз — Аполлон» и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

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