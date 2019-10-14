Сирийская армия начала переброску войск «для противостояния турецкой агрессии»

Сирийская армия начала переброску войск на север страны «для противостояния турецкой агрессии». Как сообщает Русская служба ВВС , курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских войск вдоль турецкой границы. Ранее сирийская и турецкая армии не вступали в прямой конфликт.

По словам лидеров курдской оппозиции, силы режима разместятся вдоль сирийско-турецкой границы, в северной части страны, чтобы помочь отразить «турецкую агрессию».

Сирийская армия в ближайшие 48 часов намерена занять контролируемые курдами города Манбидж и Кобани. О количестве и составе группировки сирийских войск данных нет.

Рас-эль-Айн и город Телль-Абьяд – это две ключевые цели наступления Турции. В воскресенье турецкие военные заявили, что смогли взять контроль над важным шоссе М-4 на севере Сирии и продвинулись вглубь сирийской территории на 30-35 км.

Турция считают, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже более 30 лет ведет вооруженную борьбу за независимость и которую Анкара считает террористической организацией. Курды являлись ключевыми союзниками США в борьбе с «Исламским государством». Однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о выводе остававшихся на северо-востоке Сирии американских войск. Также о выводе оставшихся войск заявлял и глава американского военного ведомства Марк Эспер: «За последние 24 часа мы узнали, что турки, похоже, планируют расширить сферу атак на юг, дальше, чем изначально планировалось, и на запад». Эспер не назвал сроков, сказав лишь, что речь идет о выводе большей части американского контингента в 1 тыс. человек.

В свою очередь один из курдских генералов, Мазлум Кобани Абди, заявил, что если США выведут своих военных, то курды будут пытаться «заключить договоренность с Россией».

«Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, и остановить эти бомбардировки. Мне нужно знать, потому что, если вы на это не способны, мне нужно будет заключить договор с режимом и Россией, и пригласить сюда их самолеты, чтобы они нас защитили», - сказал он.

Между тем Франция пытается добиться остановки турецкого наступления.

«Мы говорили за последние часы с президентом Трампом и президентом Эрдоганом, и мы ясно дали понять: мы оба [Макрон и Трамп] хотим, чтобы это наступление остановилось. Мы оба считаем, что оно создает риск - и мы уже это видим - резкого ухудшения гуманитарной обстановки, и возвращения ДАЕШ [ИГ] в регион», - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме этого, Франция приостановит весь экспорт оружия в Турцию.

На Турцию оказывается давление и со стороны других стран. Так, власти Германии заявили о сокращении продаж оружия союзнику НАТО. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предупредил Эрдогана, что его операция может «подорвать достигнутые против ИГ результаты работы» в Сирии. Дональд Трамп предполагает, что в случае необходимости будет готов применить санкции против Турции.

Власти Турции заявляют, что наносят удары по военным объектам, но курды утверждают, что страдает мирное население. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании, заявили, что убиты как минимум 50 гражданских и более 100 курдских бойцов. По информации Сирийских демократических сил, убиты 56 курдских бойцов. Турецкие власти утверждают, что убиты 440 курдских бойцов. Также турецкая сторона утверждает, что юге погибли 18 мирных жителей, включая сирийского ребенка, убиты 16 сирийских повстанцев, воюющих на стороне турок, а также четверо турецких солдат. А по оценкам ООН, после начала операции около 130 тыс. человек покинули свои дома.

Ранее сирийские курды заявили, что охрана тюрем, где содержатся тысячи боевиков ИГ, больше не в приоритете. Так, в воскресенье из лагеря Айн-Исса на севере Сирии сбежали сотни членов семей боевиков группировки. Курдские власти заявляют, что сбежали почти 800 родственников иностранных членов ИГ. Однако сообщения о побеге заключенных турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией.

В Айн-Иссе находится около 12 тыс. перемещенных лиц, в том числе около 1 тыс. женщин и детей со связями с ИГ. Курдская администрация утверждает, что лагерь "сейчас без охраны".

В целом возглавляемые курдами Сирийские демократические силы в настоящее время удерживают заключенных, предположительно связанных с ИГ. В семи тюрьмах содержатся более 12 тыс. человек. Точное их местоположение не раскрыто, но некоторые находятся близко к турецкой границе.