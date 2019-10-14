Затопило три автомобиля, пострадавших нет
В Алматы на тепломагистрали произошел порыв
Фото из социальных сетей

В Алматы на пересечении улицы Бокейханова и проспекта Райымбека произошел порыв на тепломагистрали. Об этом корреспонденту Vласти сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин.

«Это произошло около 13:00 на тепломагистрали в районе пересечения улицы Бокейханова и проспекта Райымбека, западная сторона Бокейханова, в 100-150 метрах от Райымбека. Теплотрасса была введена в эксплуатацию в 1971 году, она выработала свой срок службы, потому что такие трубы рассчитаны на 25 лет. Подтопило три автомобиля, если их владельцы имеют претензии, они могут обратиться в Алматинские теплосети и там, в установленном законом порядке, им будет выплачена компенсация. Нужно учесть, что температура горячей воды - 65 градусов, то есть сильных ожогов нет, это не кипяток», - рассказал он.

Гирин также сообщил, что пострадавших среди прохожих нет. Один человек попал под теплоноситель, однако он отказался от госпитализации. На данный момент место порыва установлено, идет откачка воды, в течение нескольких часов проблема будет полностью устранена. По данным акимата, задействованы 9 единиц техники и 18 человек.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В «Правительстве для граждан» объяснили правила въезда в Россию для казахстанцев
Новости
Активист Альнур Ильяшев намерен через суд лишить Байбека звания «Почетный гражданин Алматы»
Новости
Назарбаев о строительстве китайских предприятий: «По окончанию строительства все уйдут»
Новости
Закрыть проект ЛРТ не позволили международные обязательства – Кульгинов
Новости
Правительство Казахстана изменит подход к выплатам АСП с 1 января 2020 года
Новости
Куандык Бишимбаев вышел на свободу