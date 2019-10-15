Президент Эквадора аннулировал указ, вызвавший протесты в стране

Президент Эквадора Ленин Морено в понедельник подписал декрет, который аннулировал указ об отмене субсидий на топливо, сообщает ТАСС .

«Признать утратившим действие указа №883 (об отмене субсидий на топливо – V) от 1 октября 2019 года», - говорится в документе.

Глава Эквадора подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизтопливо и бензин 1 октября. Тогда цены выросли более чем на 120%, что стало причиной массовых протестов, которые в ряде городов переросли в беспорядки.

В воскресенье, 13 октября, власти страны согласились аннулировать указ, вызвавший массовые протесты, а протестующие в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

По данным уполномоченного по правам человека в Эквадоре, во время демонстраций погибли 7 человек, 1340 получили ранения и 1152 человека были арестованы.