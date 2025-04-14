Договор с Meta по использованию музыки казахстанских исполнителей заключен на два года

Компания Meta и Казахстанское авторское сообщество достигли договоренности по использованию казахстанской музыки на платформах Facеbook и Instagram сроком на два года, сообщила в понедельник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций генеральный директор Казахстанского авторского сообщества Айнур Есендикова.

«Договор заключен на два года и условиями продления», - сообщила Есендикова.

В свою очередь председатель комитета по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции Шолпан Абдреева отметила, что Минюст включился в переговорный процесс и стал связующим звеном между платформой Мета и организациями по коллективному управлению правами.

«Сегодня мы рады сообщить, что договор подписан между Meta и организациями по коллективному управлению правами. Meta и Казахстанское авторское общество достигли договоренности, которая урегулировала использование казахстанской музыки в Instagram и Facebook. Контент с прошлой недели начал возвращаться в соцсети», - добавила она.

Напомним, что осенью прошлого года большинство казахстанских музыкальных произведений исчезло из Instagram, принадлежащего Meta. Казахстанское авторское общество, занимающееся защитой авторских прав казахстанских исполнителей в стране и за ее пределами, заявляло, что предложенная Meta Platforms сумма вознаграждения за использование музыки была слишком низкой и РОО «Казахстанское авторское общество» отказалось принять это предложение, а срок предыдущего соглашения истек.

Точную сумму вознаграждения КазАК раскрывать не стало. Однако сообщалось, что предложенная сумма значительно ниже той, которую Meta выплачивает правообладателям из Европы и Америки.

Журналист Адиль Балтабаев сообщал в соцсетях, что некоторые артисты, сотрудничающие с КазАК, жаловались на отсутствие выплат роялти. Критика также коснулась решения поднять сумму вознаграждения без предварительного обсуждения с правообладателями. Это было решением авторского совета.