В Ботаническом саду Алматы демонтируют металлическую конструкцию оранжереи

Металлическая конструкция оранжереи Ботанического сада деформировалась во время сильного ветра на прошлой неделе, поэтому ДЧС дал заключение о ее срочном демонтаже, сообщила «Власти» директор по маркетингу и развитию в Ботаническом саду Баян Коспенбетова.

«В виду урагана мы сделали проверку по состоянию конструкции и вызывали представителей ЧС, и они дали заключение, что необходимо срочно убрать конструкцию. Была опасность, если оставить в таком состоянии, она уже сгнила за все это время», - рассказала Коспенбетова.

По ее словам, тропические растения, которые находятся в оранжереи, пережили уже три зимы под двойным слоем пленки. А вопрос со строительством все еще решается.

«Сейчас идет корректировка проекта, и мы надеемся, что в ближайшее время стройка возобновится. Есть два спонсора, которые частично финансируют проект. В настоящее время разрабатывается схема привлечения средств из государственного бюджета», - отметила она.

Ранее в Ботаническом саду сообщали, что 7 апреля сильным ветром повалило деревья.

Напомним, что оранжерею не могут восстановить уже четвертый год. Тропические растения оказались под открытым небом из-за недобросовестности ТОО «Строительная компания ШАХ», которая должна была отремонтировать оранжерею, разобрала ее и бросила проект. Ботсад выиграл все суды против ТОО, но деньги компания не вернула. Все это время оранжерея стоит в разобранном состоянии, там находятся крупные растения, которые невозможно пересадить. Весь прошлый год Ботанический сад искал деньги на восстановление оранжереи, но в итоге сотрудники своими силами сделали временное укрытие и попытались сохранить растения под пленкой.