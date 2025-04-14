Зоозащитники называют поправку об изъятии и умерщвлении собак в случае причинения вреда здоровью незаконной

Депутаты мажилиса одобрили поправку в закон об ответственном обращении с животными, которая позволяет изымать и умерщвлять животных, если они нанесли средний или тяжкий вред здоровью человека. Текст поправки опубликовал в своем Facebook зоозащитник, член Республиканского Экологического совета партии AMANAT Сергей Снегирев. Зоозащитники и некоторые депутаты, участвующие в разработке законопроекта, с ней не согласны. Они заявили, что поправка была принята в их отсутствие, и она противоречит как Гражданскому кодексу, так и Конституции.

«Собака, причинившая тяжкий, средней тяжести вред здоровью человека, либо увечье или гибель животного, подлежит изъятию с последующим умерщвлением в установленном настоящим законом порядке», – указано в тексте поправки, который опубликовал в своем Facebook зоозащитник Сергей Снегирев. В обосновании указано, что норму вводят для обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка и предотвращения повторного нападения животных на людей.

Депутат мажилиса Наталья Дементьева, участвующая в рабочей группе по разработке законопроекта, по телефону сообщила «Власти», что поправка была принята 14 марта, в день, когда проходил Национальный курултай. Некоторые члены рабочей группы, включая Дементьеву, не присутствовали на заседании группы в тот день.

«Я вообще не знаю, чем они руководствовались, но поправка эта принята, – сказала Дементьева. – Более того, она принята в мое отсутствие. Это была единственная рабочая группа, на которой я не была по уважительной причине, я была на Национальном курултае в Боровом».

Дементьева отмечает, что в действующем законе и так есть норма, согласно которой больные заразными болезнями и агрессивные животные подлежат эвтаназии. Поправка, которую приняли депутаты, по ее мнению, сомнительна, и должна быть принята на доработку. Тем не менее на заседании рабочей группы за нее проголосовало большинство присутствовавших депутатов.

«Более того, уполномоченный орган был не против, они согласились с этой поправкой, и теперь этот законопроект в любом случае уйдет в сенат, далее на подпись к президенту», – сказала Дементьева.

Юлия Коваленко, президент общественного фонда защиты животных KARE, говорит, что зоозащитники также не смогли подключиться онлайн для участия в рабочей группы в тот день. «Это, наверное, первая поправка, которая была предложена и принята сразу без обсуждения», – рассказала она.

Коваленко говорит, что депутаты, одобрившие эту поправку, не принимают во внимание Гражданский кодекс, который по иерархии стоит выше закона. Согласно нему, домашние животные – это имущество человека. Новую поправку она называет «захватом имущества».

«Эта поправка противоречит и статье 124 Гражданского кодекса, и Конституции – право собственности охраняется Конституцией», – говорит зоозащитница.

Коваленко также говорит, что зоозащитники предлагали нормы для профилактики нападения владельческих животных – обязательные курсы дрессировки для животных и их владельцев, но они не были одобрены. Она также отмечает, что в практике зоозащитников бывали случаи, когда хозяин сам воспитывал собаку так, чтобы она нападала на других животных.

Коваленко также считает, что принятие поправки поднимает вопрос о компетентности депутатов.

«Это закон о животных. Но у нас принимается огромное количество законов, и где вероятность, что вот такие же нормы, противоречащие Гражданскому кодексу и Конституции, не будут так же проходить? – задается вопросом она. – Эти депутаты могут принимать участие в других рабочих группах по другим не менее важным вопросам и принимать вот такие поправки. Этот закон – это такая лакмусовая бумага для всех».

Кроме этой поправки, депутаты также утвердили сроки содержания животных в отлове – для бездомных они составят 15 дней, а для бродячих, у которых потенциально может быть хозяин – два месяца. Коваленко отмечает, что в случае большинства животных, находящихся на улице, невозможно установить, домашние они или бесхозные. Согласно Гражданскому кодексу, для установления необходим срок в два месяца.

«Вот эти предложения по сокращенным срокам содержания отловленных животных до 15 дней так же противоречат Гражданскому кодексу», – говорит эксперт.

Зоозащитник Сергей Снегирев в комментарии «Власти» отметил, что поправка об изъятии и умерщвлении владельческих животных ставит под угрозу весь принцип кинологии и навыки защитно-караульной службы.

«То есть, как собаки-охранники будут работать? Если злоумышленник перелез через забор частного дома, и там собака его хорошенько покусала, то собаку по логике вот этой нормы нужно изъять и убить. Никто не будет смотреть на аргументацию, почему она это сделала», – сказал он.

Снегирев также отмечает, что собака может укусить в силу множества причин, не связанных с агрессией: от испуга, от стресса или боли. Сейчас, по его словам, в случае укуса животного действует такой алгоритм: изъятие животного, наблюдение его на предмет бешенства, штраф и привлечение к ответственности владельца.

«Я как практик вижу здесь ящик Пандоры, – говорит он. – Мы же понимаем, насколько легко в медпункте получить нужную бумажку. И если, допустим, меня укусила собака, и я хочу ее смерти, то [в случае окончательного принятия поправки] я вполне легально этого добьюсь».