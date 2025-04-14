При реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак похищено 6,4 млрд тенге

По данным Генпрокуратуры, в совершении хищении подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия «Магистральный водовод» - дочерней компании «КазТрансОйл», а также его заместитель и представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации.

Имущество подозреваемых на сумму 1,1 млрд тенге с санкции суда арестовано.

Уголовное дело направлено в суд.

Запуск магистрального водовода Астрахань – Мангышлак, который был расширен в ходе комплексной реконструкции по поручению президента, состоялся в Атырауской области в декабре 2023 года. По данным правительства, модернизированный магистральный водовод даст дополнительных 60 тыс. кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей.

В ходе модернизации было обновлено изношенное оборудование, заменены два участка магистрального водовода протяженностью порядка 177 км. В результате пропускная способность водовода увеличилась c 110 до 170 тыс. кубометров в сутки.

При этом занимавший тогда пост премьера Алихан Смаилов заявлял, что реконструкция водовода проведена «с опережением установленного срока на 1 год благодаря выверенным проектным решениям и высоким темпам строительства»