Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Нью-Йорке

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит 10 декабря с сольным концертом «Arnau tour ENVOY» в Нью-Йорке. Концерт пройдет в рамках дней культуры Казахстана в США, он организован министерством культуры и спорта республики.

Выступление Димаша Кудайбергена пройдет на арене «Barclays Center», которая вмещает 19 тысяч зрителей. Продажи билетов на концерт стартовали 13 сентября, сообщили организаторы концерта.



«Arnau tour ENVOY» — это большой имиджевый проект, который должен повысить интерес мирового сообщества к Казахстану, отмечается в распространенном сообщении.

«Зрители концерта в Нью-Йорке смогут познакомиться с самобытным казахским творчеством в современной интерпретации. Именно над этим мы сейчас работаем всей нашей командой. Я хотел бы отметить, что каждый, кто причастен к этому проекту, настоящий профессионал», - приводятся в нем слова Димаша Кудайбергена.

«Arnau tour ENVOY» включает лучшие моменты концертной программы «ARNAU», с которой Кудайберген выступил в столице Казахстана летом 2019 года. Этот концерт был посвящением артиста своей земли, новое шоу олицетворяет Димаша как посланника казахской культуры и музыки миру.

Лейтмотивом нового шоу проходит тема безграничности вселенной. В шоу будут исполнены как старые хиты, так и новые произведения, которые создаются специально для этой программы. Димаш исполнит песни на казахском, английском, русском и китайском языках.

Организаторы концерта указывают, что над подготовкой шоу работает большая профессиональная команда, которая состоит из молодых казахстанцев. Так, хореографами шоу выступили Куаныш Бекен и Арсен Именов. Все хореографические элементы в шоу будут исполнены командой из десяти казахстанских танцоров, в числе которых финалист шоу «Танцы на ТНТ» Александр Ли. DQ_band – музыканты, участвующие в концерте, являются уникальными мульти инструменталистами. Каждый участник коллектива мастерски владеет несколькими музыкальными инструментами.

Над афишами шоу работали казахстанский фотограф Евгения Волкова и дизайнер Анастасия Шиповалова, а разработкой постера занимался Ринат Абдрахманов.

Над промо-роликом шоу работал оператор-постановщик Азамат Дулатов. Видео для «Arnau tour ENVOY» снимали в Чарынском каньоне, дополнительные съемки проходили в павильоне, где записаны некоторые хореографические элементы. Основой для ролика стала казахская песня «Дүрдараз».