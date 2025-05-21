Писательская резиденция в Алматы в этом году пройдет для драматургов

В Алматы начался прием работ на четвертый сезон Almaty Writing Residency, темой которой в этом году станет «Казахстанская драма в глобальном контексте: направления развития и актуальные проблемы».

Отправить заявку на участие могут казахстанские авторы пьес, перформансов, спектаклей, новых театральных форм, интересующиеся жанром постдрамы и работающие на казахском и русском языках. Критерием отбора, помимо присланного эссе, является опыт работы кандидатов в области театральных проектов.

Всего будет отобрано для участия шесть казахстанских драматургов.

Гостьей резиденции станет известный американский драматург, профессор Университета Айовы Лиза Шлезингер, она будет проводить семинары для участников.

На резиденции участники будут обсуждать, почему современный казахстанский театр не заинтересован в современной казахстанской драматургии и как это исправить, документальную драму и поиск идентичности, казахстанскую драму в глобальном контексте, постмодернизм в казахстанской драматургии, взгляд женщин-драматургов на проблемы казахстанского общества и общие проблемы казахстанского театра на казахском и русском языках.

В рамках программы также пройдут встречи с режиссерами независимых театров.

Прием заявок на участие в резиденции уже начался и продлится до 20 августа. Имена участников резиденции будут объявлены 27 августа, а сама резиденция пройдет с 5 по 11 октября.

Более подробную информацию можно получить на странице резиденции.

Almaty Writing Residency – это международный проект Открытой литературной школы Алматы имени Ольги Марковой (ОЛША) и американской программы IWP. Она стала первой в Центральной Азии резиденцией для писателей и дала старт многим литературным проектам.