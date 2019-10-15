Токаев поручил разработать меры по сохранению макроэкономической и социальной стабильности страны

Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам. Как сообщается на сайте Акорды, в ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны, исполнение намеченных планов, реализация денежно-кредитной политики, реформа адресной социальной помощи, вопросы социального развития и занятости.

Глава государства отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная, основные показатели социально-экономического развития показывают положительную динамику, но вместе с тем проблемы диверсификации отечественной экономики, продуктивной занятости, доходов населения, доступности социальных благ еще не решены полностью. Токаев подчеркнул, что от качественной реализации стратегических программ зависит решение основной задачи – повышение уровня жизни населения. В связи с этим президент поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире, а также акцентировал внимание на задачах нынешнего этапа реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Кроме того, президент считает, что средний бизнес должен стать драйвером диверсификации экономики. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов продукции, однако, по мнению главы государства, кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло.

«Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 раза к 2025 году», - поручил президент.

Также глава государства указал на необходимость формирования не менее 3-5 технологически развитых отраслей, конкурентоспособных как минимум в региональном масштабе. Он отметил, что «к индустриализации приковано внимание местного и зарубежного экспертного сообщества», а « предыдущим программам его отношение более чем сдержанное».

«Нам нельзя допустить дискредитации самой идеи индустриализации», - подчеркнул Токаев.

Вместе с тем президент считает, что развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. В этой связи необходимо усилить аналитическую работу с целью укреплению позиций страны в союзе и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок.

Говоря о повышении уровня жизни населения, Токаев не оставил без внимания вопросы реализации единой жилищной политики. По его мнению, «нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения».

«Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир, - сказал Токаев.