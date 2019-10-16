На севере Казахстана ждут снег

«Быстрая смена атмосферных процессов обеспечит и быструю смену погоды в Казахстане. В предстоящие трое суток по территории Казахстана с большой скоростью будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым распространяется антициклон, но и он в свою очередь уже 19 октября будет вытеснен очередным циклоном и арктическими фронтами», - говорится в сообщении синоптиков.

В ближайшие три дня они ожидают в большинстве областей Казахстана пасмурную с осадками (дождь, снег) погоду. В северных областях ожидаются гололёд, сильный северо-западный ветер, что может привести к возникновению метелей, предупреждает Казгидромет.

В столице Казахстана в ближайшие три дня ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью около нуля, днем – до 6 градусов тепла. В Шымкенте сохранится солнечная, без осадков, погода. В ночные часы температура воздуха составит +5+7 градусов, днем – до 21 градуса тепла. В Алматы осадков также не будет, но температура воздуха будет меняться – в ночные часы она будет колебаться от 6 до 9 градусов, днем – от +18 в четверг до +12 в пятницу.