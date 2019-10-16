Жителей Жанаозена будут переселять в Актау

Проблему перенаселения Жанаозена власти намерены решать переселением жителей в Актау. Как сообщил аким города Максат Ибагаров, на приобретение квартир в областном центре будет направлено почти 4 млрд тенге.

«В Жанаозене нет рабочих мест и условий для населения. Город очень перенаселен. Мы решили переселять в Актау, потому что это областной центр, тут будет осуществляться много проектов по индустриально инновационному развитию, здесь будут открываться новые возможности, новые рабочие места, потому что здесь крупные транспортные узлы. Областной центр развивается и есть возможность строить», - цитирует Ибагарова портал inAktau.

По его информации, АО «Озенмунайгаз» уже выделило на приобретение квартир в областном центре 1 млрд тенге. 6 сентября был подписан договор на приобретение 70-ти квартир на сумму 541 млн тенге, еще 50 квартир планируется приобрести в ноябре. Еще 2,9 млрд тенге на эти цели будет выделено из республиканского бюджета.

Всего в списке потенциальных новоселов числятся 268 семей. Предоставляться жилье будет на арендной основе.

«Сейчас желание переехать выразили более 70-ти семей. Переезжающим также будет предоставлены субсидии в размере 83 тыс. тенге, также АО «Озенмунайгаз» выделит каждому члену семьи по 100 тыс. тенге. Также им будут гарантированы рабочие места, школы и детские сады. Дальше увеличивать Жанаозен нет никакого экономического резона. В списки на переселение включили большую часть безработных. Переезд будет исключительно на добровольной основе», - отметил Ибагаров.

При этом он заверил, что это никак не притеснит актауских очередников на жилье.

Ранее специалисты прогнозировали, что к 2025-2030 году население Жанаозена составит 150 тыс. человек, однако уже сегодня эта цифра составляет 152,8 тыс., и в ближайшие 10 лет население может вырасти еще в 1,5-2 раза, отмечают власти. В год в городе рождается 3700 человек. И если не предпринять меры, то в будущем Жанаозен ожидает социальный взрыв.

Как напоминает портал, попытки перенаправить в Актау жанаозенскую рабочую силу предпринимались и ранее, на проживание в общежитиях и дополнительные выплаты переезжающим в северные регионы страны было выделено 256 млн тенге. Однако жители Жанаозена отказывались от переселения.