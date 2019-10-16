Казахстан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве в сфере бизнеса с Южной Кореей – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, которая находится в столице для участия в работе 12-го заседания форума «Центральная Азия – Республика Корея».

По информации, размещенной на сайте Акорды, они обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Токаев, отмечая высокую динамику казахстанско-южнокорейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей, выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

«Визит вашего президента в апреле текущего года был весьма продуктивным. Программа «Свежий ветер», которая была подписана в ходе этого визита, является весьма важной с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере экономики и бизнеса», - сказал глава государства.

В свою очередь южнокорейский дипломат подтвердила готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном.

«Мы с нетерпением ожидаем Вашего визита в нашу страну в следующем году. Результаты визита моего президента в Казахстан стали весьма плодотворными. Достигнутые в рамках этого визита договоренности обозначили конкретные направления для наращивания дальнейшего взаимодействия, которые успешно реализуются соответствующими органами наших государств. Все развивается в правильном русле. Мы приложим все усилия для того, чтобы ваш визит в Южную Корею открыл новые горизонты нашего сотрудничества», - сказала Кан Гён Хва.