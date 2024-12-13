В Молдове вводят чрезвычайное положение в сфере энергетики

Парламент Молдовы 12 декабря проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране в сфере энергетики на 60 дней, сообщает издание Agora.md .

Чрезвычайное положение вводится с 16 декабря.

Аргументируя необходимость введения чрезвычайного положения, правительство отметило, что прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион приведет к гуманитарному кризису. Кроме того, есть «риски относительно обеспечения работы и стабильности электроэнергетического сектора в Республике Молдова, в том числе на правом берегу».

«В данном случае управление ситуацией в Приднестровье выходит за рамки компетенции министерства энергетики, требуя привлечения ряда органов власти, а также финансовой поддержки партнеров по развитию», - говорится в проекте решения об объявлении чрезвычайного положения

Дефицит электроэнергии должен быть покрыт за счет закупок на румынской бирже электроэнергии в пределах лимита: из 2 100 МВт Молдова получит только 315 МВт. Если дефицит не удастся покрыть, то энергия будет потребляться «бесконтрольно», посредством непреднамеренных потоков, по высоким ценам.

В конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит природного газа из России через Украину, которая обеспечивала газом Приднестровский регион. Правобережный регион Молдовы покупает электроэнергию у Кучурганской электростанции, которая работает на природном газе.

Пока неясно, продлят ли Украина и Россия контракта на транзит природного газа.

Всего, по данным агентства Reuters, Молдова получает около 2 млрд кубометров газа в год из России. С 2022 года Приднестровье и центральное правительство договорились, что весь российский газ, получаемый Молдовой, будет поступать в Приднестровье. Там находится электростанция, которая является важнейшей опорой экономики сепаратистского региона, а также обеспечивает большую часть электроэнергии для контролируемых правительством районов Молдовы. Приднестровье, не имеющее международного признания, во вторник объявило у себя чрезвычайное экономическое положение.

Молдова считает, что альтернативным маршрутом может стать поставка российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию, а затем через Болгарию и Румынию. Однако «Газпром» в ходе переговоров потребовал Кишинев выплатить долг за прошлые поставки, который, по российским подсчетам, составляет $709 млн.