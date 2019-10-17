Великобритания и ЕС не успели договориться об условиях Brexit

Соглашение об условиях Brexit Лондон и Брюссель должны были утвердить на саммите Евросоюза 17-18 октября. Однако, как сообщает Русская служба ВВС , в последний день перед решающим саммитом делегации Великобритании и ЕС, несмотря на лихорадочные попытки согласовать проект соглашения, не успели это сделать.

Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что «сегодня до конца дня (16 октября – V) сделки не будет». При этом стороны продолжают переговоры по техническим деталям.

Теперь дата Brexit – 31 октября – должна быть снова перенесена, что ставит под большой вопрос судьбу премьер-министра Бориса Джонсона. Согласно закону, который в начале сентября приняло настроенное против Джонсона большинство в британском парламенте, премьер обязан попросить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября ему не удастся составить с Брюсселем проект соглашения о выходе и провести его через парламент.

Лидеры стран ЕС на саммите 17-18 октября могут дать делегациям еще несколько дней на согласование нового соглашения и назначить на конец октября экстренный саммит по Brexit, как это уже было весной. Однако, как отмечает Би-би-си, это не отменяет положение британского закона, а если переговоры затянутся до самого конца октября, это окончательно сделает отсрочку неизбежной уже по техническим причинам: проект соглашения нужно провести через парламенты, а это требует времени. Брюссель может предложить Лондону отсрочку на более долгий срок, чем до конца января 2020 года, и британский премьер-министр, согласно принятому закону, должен будет на это согласиться. Если же он попытается использовать какие-то лазейки в британских конституционных нормах и откажется просить ЕС об отсрочке, то уже 21 октября иск против Джонсона, который заранее подала группа политиков и юристов во главе с депутатом парламента от Шотландской национальной партии Джоанной Черри, будет рассмотрен в шотландском Сессионном суде. Но правительство Великобритании в материалах, поданных в суд, заверило, что выполнит закон.

Напомним, что Борис Джонсон, ставший премьер-министром в июле этого года, неоднократно заверял, что выведет страну из ЕС 31 октября, даже если для этого придется пойти на жесткий разрыв. Но он предпочел бы заключить новое соглашение о Brexit, где должно быть решение проблемы границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.