Трансплантацию органов иностранцам запретят в Казахстане

Гражданам иностранных государств запретят делать операции по трансплантации органов в Казахстане, заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации новой редакции Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» глава Минздрава Елжан Биртанов. По его словам, эта норма введена после недавнего скандала с трансплантацией органов в стране.

«Вследствие того, что сложно провести грань добровольной передачи и продажи (органов – V), тем более все транзакции проходили за рубежом, мы предлагаем запретить трансплантацию на территории Казахстана иностранным гражданам, которые не являются резидентами, кто не проживает в Казахстане. Может быть, (это – V) и резко, но прекратить, убрать возможность таких вещей», - заявил Биртанов.

Он отметил, что трансплантация органа – это очень сложная операция, в которую вовлечены десятки специалистов и которую невозможно провести подпольных условиях.

«Когда мы говорим о незаконной (трансплантации – V), возникают спекуляции. Когда люди думают, что людей воруют, вырезают органы где-то в подвалах. Такого нет. Есть установленный порядок, который законодательство требует», - заверил министр.

Касательно последних скандальных кейсов, когда казахстанских врачей обвинили в незаконной трансплантации органов, то, по словам Биртанова, они связаны с трансплантацией почек живых доноров.

«Законодательством РК предусмотрена возможность трансплантации от живого донора почки, в случае биологической совместимости. То есть необязательно требование родственных связей. Это связано с тем, что у людей, у которых потребность очень большая, чтобы не ограничивать возможностью только родственной помощи. К сожалению, в этой части была коллизия, что приезжали иностранцы – иностранный донор и иностранный реципиент. Говорили, что они по согласию, нотариально заверено передают свой орган и пересаживали почки. Как правило, речь шла о донорах из стран с малым достатком и реципиентах из стран с большим достатком. Это действительно не нарушение, поскольку законом предусмотрена ответственность за продажу органов. Здесь следствие было в том: была продажа или не была. Это уже за пределами возможностей медицинских работников», - объяснил Биртанов, еще раз подчеркнув, что с точки зрения казахстанского законодательства «все было сделано по закону», и операции делались на основании документов о добровольной передачи органов.

«Единственное, из-за чего возникла ситуация, мы сами – Минздрав инициировали (проверку – V), потому что в рамках санитарного контроля был выявлен случай, когда, не дожидаясь результата на инфекцию, была проведена операция. Потом пришел анализ, что орган был взят у зараженного пациента. И тогда мы начали всю эту систему проверять. Выявили несколько случаев, их было не так много. Мы привлекли сразу правоохранительные органы», - резюмировал глава Минздрава.