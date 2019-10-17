Глава МОН сообщил о реорганизации ведомства

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о предстоящей реорганизации ведомства. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

«Важнейшим вопросом является эффективность самого министерства. Это налаженность внутренних бизнес-процессов, отсутствие дублирования функций, понятный и чётко определённый функционал каждого сотрудника, обеспечение комфортных условий для работы подразделений и их слаженная работа и т. д. Нами был проведён функциональный анализ. Выявлены вопросы, требующие корректировки», - сообщил Аймагамбетов.

В частности, он сообщил, что «акценты в работе основных подразделений были в большей части не на стратегии и определении образовательной политики, а на текущей операционно-хозяйственной работе».

«Основные профильные департаменты: дошкольного и среднего образования, ТиПО и высшего и послевузовского образования, загружены не свойственной им работой по конкурсным процедурам, составлению технических спецификаций для госзакупок, принятием работ, подписанием актов, составлением бюджетных заявок и т. д. При этом главное их предназначение по определению политики в своих сферах – работа с НПА и координация работы – отходит на второй план. По ряду сотрудников и подразделений было отмечено дублирование функций и выявлены противоречия», - привел пример министр.

Кроме того, по его информации, анализ нагрузки на структурные подразделения также показал диспропорции, которые сильно разнились: нагрузка на одного сотрудника департамента высшего и послевузовского образования была в 7 раз больше, чем у другого сервисного департамента.

«Для решения этих и других вопросов проводится реорганизация министерства. Теперь все вопросы госзакупок, актов выполненных работ, освоения, составления техспецификаций отходят департаменту финансов, который теперь станет департаментом финансов и госзакупок. Вопросы подготовки бюджетных заявок полностью переходят департаменту бюджетного планирования. Вице-министры и профильные департаменты будут заниматься только формированием государственной политики по своим направлениям, правовым обеспечением и координацией деятельности в этих сферах. Комитет по контролю в сфере образования и науки также будет реорганизован в Комитет по обеспечению качества. А это значит изменение миссии и задач Комитета», - перечислил Аймагамбетов.

Глава МОН подчеркнул, что «теперь задача не только проверить и обнаружить нарушения, а оказать еще и методологическую помощь», поэтому этот комитет «будет указывать в каком классе, по какой теме, в каком месте есть западающие, проблемные зоны и давать детальные рекомендации по решению этих проблем».

Департамент дошкольного и среднего образования будет трансформирован в комитет дошкольного и среднего образования с увеличением количества сотрудников за счет других подразделений. При этом общая штатная численность министерства не увеличивается, подчеркнул министр, а наоборот, в дальнейшем планируется «некоторое сокращение в рамках вакансий».

«Отдельно нами утверждается программа по усилению потенциала сотрудников министерства через повышение квалификации и обучение. Готовится целевая программа по направлению на курсы и обучению по программам магистратуры и т.д.», - добавил он.

Министр выразил уверенность, что «четкие и понятные бизнес-процессы, должностные инструкции и функционал каждого подразделения и сотрудника, вкупе с правильной постановкой приоритетов и задач позволят повысить эффективность работы» министерства.