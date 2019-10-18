Назарбаев считает необходимым начать разработку новых программ развития территорий до 2025 года

В пятницу на совещании под председательством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с участием членов правительства, партии Nur Otan и ее фракции в мажилисе рассмотрели реализацию предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и плана нации «100 конкретных шагов». Назарбаев, подчеркивая особую роль партии в развитии страны и повышении благосостояния народа, еще раз напомнил о стоящих перед ней задачах и необходимости работать совместно с правительством.

«Сегодня перед нашей партией стоит задача – консолидировать общество, сплотить элиты вокруг избранного от партии президента страны Токаева Касым-Жомарт Кемелевича. Партия как ведущая политическая сила страны должна обеспечить преемственность стратегического курса развития нашего государства. Поэтому правительство и фракция должны вместе решать конкретные проблемы людей», - сказал он.

Назарбаев подчеркнул, что предвыборная программа должна ложиться в основу пятилетней деятельности правительства, а члены фракции партии в мажилисе должны постоянно контролировать исполнение программы, своевременно реагируя на возможные риски.

«Наша задача – сохранить долгосрочное лидерство. Работу по подготовке новой предвыборной программы партии на выборы в мажилис нужно начать уже сегодня. Следует основываться на стратоориентированном подходе, точечно выражать интересы разных социальных групп, отвечать на конкретные запросы людей», - отметил глава партии.

Говоря о ходе реализации программ развития регионов страны, Назарбаев подчеркнул, что «сейчас эти стратегические программы осуществляются формально».

«Отсутствует соответствующий контроль их исполнения. Некоторые пункты и вовсе не реализуются. Идут постоянные корректировки запланированных показателей. Поэтому министерству национальной экономики совместно с партией Nur Otan и ее фракциями необходимо организовать заслушивание хода исполнения этих программ. Нужно приступить к разработке новых программ развития территорий до 2025 года», - сказал он, поручив до 1 марта 2020 года завершить разработку программ развития территорий по каждому району, городу, области.

Елбасы также отметил, что рейтинг партии Nur Otan складывается, исходя из работы депутатов всех уровней. В этой связи он поручил пересмотреть формат рабочих поездок депутатов в регионы и активизировать работу по проведению встреч первых руководителей с гражданами в общественных приемных партии.

«Анализ показал, что депутаты нашей партии не достаточно активно используют средства массовой информации. Кроме того, фракция Nur Otan не всегда проявляет инициативу по широкому спектру вопросов, волнующих общество. За последние несколько месяцев члены фракции Nur Otan не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю», - сказал он.

Кроме того, Назарбаев подчеркнул необходимость исключения бюрократии и сложных процедур согласования в процессе работы фракции, поручил активизировать работу комитета партийного контроля и республиканского общественного совета по противодействию коррупции.

«Депутаты, входящие в эти органы, должны активно участвовать в их работе. Вам следует задавать актуальные вопросы в конструктивном русле, предлагать конкретные пути решений, вовлекая нашу общественность», - отметил он.

Также Назарбаев считает, что депутаты фракции практически не пользуются законодательной инициативой, возложенной на них Конституцией страны, тогда как «должны работать над решением проблем наших граждан».