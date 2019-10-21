277 случаев сокрытия смерти младенцев выявлено в Казахстане

Массовая проверка данных и медицинских карт, которую провели в министерстве здравоохранения, выявила сокрытие 277 случаев младенческой смертности, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в сенате глава ведомства Елжан Биртанов.

«Мы провели массовый аудит страны после проверки объективных данных и медицинских карт всех новорожденных в Атырауской области. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев младенческой смертности», - сообщил Биртанов.

В результате проверки были скорректированы данные по младенческой смертности за 2018 год.

Также Биртанов рассказал, что комиссия по выявлению причин смерти ребенка в Атырауской области завершила свою работу 17 октября.

«Всё, что касается уголовного расследования, это вопросы к правоохранительным органам, мы этой информацией не владеем. Мы занимались анализом младенческой смертности в регионе в целом. И изучали причины роста именно в перинатальном центре в августе-сентябре. Выявили внутрибольничные инфекции в тот момент, которая была и повлекла за собой смерть младенца», - сообщил министр, отметив, что это была «бактериальная внутрибольничная инфекция».

Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за устранение внутрибольничной инфекции, он также подчеркнул, что законодательством предусмотрено наличие комиссии инфекционного контроля самой организации здравоохранения. Однако, «в медучреждении были грубые нарушения дезинфекционного режима, и комиссия работала формально».

«Это не врачи, а организация работы внутри медицинской организации. То есть процессы, которые необходимо выстраивать. Это проблемы менеджмента», - объяснил глава Минздрава.

В кулуарах сената председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова уточнила, что 277 случаев – это за 2018 год. Причина сокрытия таких фактов – чтобы не портить статистику, которая влияет на конкурентоспособность страны.

«Чем выше показатель (младенческой смертности – V), тем хуже наши позиции в мировом рейтинге», - пояснила она.

«В общем цифры (младенческой смертности – V) сейчас корректируются, потому что необходимо внесение изменений в статистические данные 2018 года, которые уже закрыты. Когда показатель будет изменён, тогда можно будет (озвучить – V)», - уточнила глава комитета.