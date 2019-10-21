Также он считает, что нужно справедливо рассматривать обращения граждан
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Токаев указал на необходимость повышать качество выносимых судебных решений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова и дал ему ряд поручений, сообщила Акорда.

Асанов доложил президенту об итогах деятельности Верховного суда за 9 месяцев 2019 года и проводимой работе по совершенствованию судебной системы, о мерах по улучшению системы подбора судейских кадров, обеспечению единой судебной практики, модернизации правосудия, включая создание центров внесудебного примирения, семейных судов и фронт-офисов.

Токаев указал на необходимость повышения доверия к работе судей со стороны населения, справедливого рассмотрения обращений граждан, повышения качества выносимых судебных решений, а также поручил принять меры по снижению нагрузки на судей, избавить их от рассмотрения несвойственных дел, которые отрицательно влияют на качество судебных решений. Кроме того, президент заявил о важности продолжить работу над повышением компетентности судейского корпуса.

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