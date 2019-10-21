Президент поручил принять неотложные меры в связи повышением цен на социальный хлеб

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять неотложные меры в связи с повышением цен на социальный хлеб в ряде регионов страны.

«В связи с ростом цен на «социальный» хлеб правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование», - написал Токаев в Twitter.

Также он поручил «разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены».

«Исполнение на контроле», - предупредил президент.

Отметим, что социальный хлеб подорожал в Павлодаре, Атырау, Караганде. В Минсельхозе ранее заверяли, что стоимость социального хлеба в Казахстане остается стабильной. Но не исключали, что из-за низкого урожая незначительное повышение может произойти.