Президент поручил принять неотложные меры в связи повышением цен на социальный хлеб

«В связи с ростом цен на «социальный» хлеб правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование», - написал Токаев в Twitter.
Также он поручил «разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены».
«Исполнение на контроле», - предупредил президент.
Отметим, что социальный хлеб подорожал в Павлодаре, Атырау, Караганде. В Минсельхозе ранее заверяли, что стоимость социального хлеба в Казахстане остается стабильной. Но не исключали, что из-за низкого урожая незначительное повышение может произойти.
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