Турция заявила о завершении военной операции в Сирии

Силы курдов выведены из зоны безопасности в Сирии. Необходимости в еще одной военной операции нет, дискуссии о постоянном перемирии в САР продолжаются.

По данным Министерства обороны Турции, вывод курдских боевиков из «безопасной зоны» завершен, и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции.

Между тем вице-президент США Майк Пенс, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне во вторник, сообщил, что консультации с обеими сторонами (курдами и турками – V) продолжаются, США надеются, что «скоро будет достигнуто постоянное перемирие».

А министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов РФ и Турции заявил, что прекращение турецкой операции «будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, – так называемого КОС».

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских боевиков. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о прекращении огня в Сирии на 120 часов – за это время курды должны были покинуть прилегающие к Турции районы на севере страны, а взамен Вашингтон обязался снять экономические санкции с Анкары, введенные на фоне операции. 22 октября президенты России и Турции подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии.