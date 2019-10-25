Портфель ЕНПФ приблизился к 10,5 трлн. тенге

На 1 октября 2019 года объем портфеля пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана составил 10 426,3 млрд. тенге, сообщил в пятницу Нацбанк.

По его данным, денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 850,6 млрд. тенге или 65,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 575,7 млрд. тенге или 34,3%.

В сентябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 млрд. тенге. В частности, были куплены ГЦБ Минфина Казахстана на 20,3 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых, приобретены облигации нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» на 20 млрд. тенге с доходностью 11,5% годовых, приобретены облигации «Bank RBK» на сумму 15 млрд. тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через банки второго уровня на сумму 600 млрд. тенге.

Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил в сентябре 211,4 млрд. тенге. В таком объеме были приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 1,9% годовых.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 525,2 млрд. тенге, информирует Нацбанк. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков с начала 2019 года, составила 4,98%.

При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для вкладчиков составила 8,4% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%, сообщает Нацбанк.