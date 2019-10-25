На усилении промышленной кооперации акцентировали внимание Лукашенко и Токаев

От простой торговли к кооперационным связям с созданием совместных предприятий планируют переходить Казахстан и Беларусь в перспективе, заявил в пятницу в ходе совместного заявления в Акорде глава Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«В качестве приоритетного направления определили дальнейшее развитие промышленной кооперации. То есть, мы от простой торговли, которая у нас довольно широко представлена и развита, переходим к кооперационным связам с созданием совместных предприятий, на которых будут работать в Беларуси и Казахстане белорусы и казахстанские граждане», - заявил Лукашенко.

Токаев также подтвердил, что особый акцент на переговорах сделан как раз на усиление промышленной кооперации.

«В настоящее время в Казахстане работает порядка 340 предприятий с участием белорусского капитала. При этом, восемь совместных предприятий занимаются производством крупной промышленной и сельскохозяйственной техники. Мы подробно обсудили вопросы повышения эффективности данных компаний. Достигли договоренности рассмотреть возможность реализации дополнительных 2-3 совместных проектов в области сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества», - проинформировал Токаев.

Кроме того, главы государств договорились проработать вопрос о создании в Беларуси совместного венчурного фонда, который займется развитием перспективных компаний и стартапов. Также планируется обсудить вопрос проведения форума межрегионального сотрудничества.

В ходе официального визита Лукашенко в Казахстан стороны подписали ряд соглашений, направленных на сотрудничество в области миграции, по вопросам взаимной правовой помощи в уголовных делах, регистрации недвижимого имущества, в области обмена данными дистанционного зондирования земли и ряд других.