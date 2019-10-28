Действующий президент уже поздравил его с победой
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На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер
Фото AP

Оппозиционер Альберто Фернандес по итогам обработки более 90% голосов выигрывает выборы президента Аргентины, набирая 47,8%. Как сообщает РИА Новости, для победы в первом туре этого достаточно.

Действующий президент страны Маурисио Макри набирает 40,69%. Он уже поздравил соперника с победой.

Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

Всего на пост президента претендуют 6 человек, но основное соперничество разворачивается между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом.

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