В МВД рассказали, как ужесточат наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в понедельник в кулуарах мажилиса прокомментировал поручение президента ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Как он пояснил, в первую очередь это коснется тех, кто после лишения прав продолжает садиться за руль.

«Много фактов, когда наши граждане управляют авто вообще без водительского удостоверения, когда водители продолжают управлять автомобилем после того, как они были лишены прав за определенное правонарушение. С учетом этого мы изучаем возможности к ужесточению мер, санкций по этим статьям», - рассказал Кожаев.

По его словам, в МВД смотрят законодательство других стран, в частности, России и Беларуси. В последнем вообще предусматривается конфискация автомобиля, если человек продолжает управлять транспортным средством после совершения определенных правонарушений.

«Где-то по этому пути мы пойдем. Мы ужесточим санкции по определенным правонарушениям, прежде всего, это касается людей, которые, будучи лишенными водительского удостоверения за совершенное правонарушение, управление в нетрезвом состоянии и другие (продолжают управлять автомобилем – V), - пояснил первый замминистра, отметив, что ужесточение законодательства будет обсуждаться в рабочих группах, с депутатским корпусом таким образом, чтобы «мера наказания была соразмерна совершенному правонарушению».

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что поручил ужесточить наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.