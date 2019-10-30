HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO не будет продолжать съемки приквела к сериалу «Игра престолов» по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Отказ продолжать съемки произошел на фоне того, что HBO приблизилось к подписанию договора о съемках другого приквела по вселенной «Игры престолов» по задумкам Джорджа Мартина и Райана Кондала. Его сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен и более приближен к дням Джона Сноу и Дэйнерис Таргариен. Ранее сообщалось, что приквел будет посвящен событиям «Эры героев». Съемки пилотной версии проходили летом. На главные роли были утверждены Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

Телесериал «Игра престолов» был снят по фэнтези-циклу «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.