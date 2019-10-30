Борис Джонсон добился проведения досрочных выборов в британский парламент

Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин, а это даст ему возможность преодолеть патовую ситуацию в парламенте, соглашение о выходе страны из ЕС будет утверждено, и Великобритания формально покинет его 31 января. Сейчас, по результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг лейбористов, примерно на 10%. В ходе обсуждения Джонсон восстановил в партии 10 из 21 тори-тяжеловесов, исключенных в начале сентября за голосование против политики правительства. Среди них внук Уинстона Черчилля Николас Соамс и старейшина Палаты общин Кен Кларк, который прослужил депутатом и министром в нескольких правительствах уже 49 лет.

В ходе обсуждения оппозиция предложила снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, а также дать право голоса живущим в Великобритании гражданам Евросоюза. Сейчас граждан других стран ЕС в Королевстве насчитывается около 3,7 млн, а британцев в возрасте 16-17 лет – около 1,5 млн. Оппозиция считает, что большинство из всех этих людей настроено против Brexit и, соответственно, против тори и Джонсона. Поэтому эти голоса могли бы серьезно повлиять на исход выборов. Однако правительство пригрозило отозвать проект решения о выборах, если эти поправки пройдут. Здесь считают, что такие серьезные изменения в избирательном законодательстве нужно основательно обсудить, а не вносить в спешке, под конкретные выборы. Кроме того, нигде в ЕС гражданам других стран союза не позволено голосовать на парламентских выборах. Поправки были отсеяны после второго чтения решением вице-спикера.

Накануне Палата общин отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря. За предложение премьера проголосовали 299, против – 70. Джонсон заявил, что правительство внесет на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства.