Агропарк на 200 га появится в Туркестанской области

В частности, пописаны: соглашение между казахстанской компанией «K-Agro» и нидерландской «Farm Frites» о создании совместного предприятия по производству картофеля фри в Жамбылской области стоимостью $145 млн; соглашение между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и группой компаний «NEVASCO» о сотрудничестве по реализации проектов в сфере дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем; меморандум между Казахским национальным аграрным университетом и университетом «Вахенинген» о сотрудничестве по обучению казахстанских студентов-аграриев; меморандум между АО «Казцентр ЖКХ» и «Witteven+Bos» о взаимопонимании по реализации программы о строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений; меморандум между «Dal Agro Park» и «Dutch Greenhouse Delta» о сотрудничестве по строительству агропарка в Туркестанской области на 200 га.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в открытии форума, встретился с представителями нидерландских компаний Shell, Bitfury, SuezGroup, Farm Frites, DutchFruit Solutions, с которыми обсуждены перспективы реализации в Казахстане проектов в сферах энергетики, обработки данных и блокчейн-технологий, образования, сельскохозяйственной переработки и др. Также глава правительства посетил центр знаний и инноваций для международного тепличного садоводства World Horti Centre, ознакомился с деятельностью компании «Hardt Hyperloop», занимающейся разработкой новой транспортной системы хайперлуп (Hyperloop), которая позволяет передвигаться в капсулах-челноках по облегченным стальным трубам со скоростью до 1 тыс. км/ч.

В рамках визита Мамин также провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они обсудили перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетической, финансовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, ИТ и научной сферах. Рютте выразил уверенность, что официальный визит Мамина в Нидерланды придаст серьезный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, за годы независимости валовый приток прямых инвестиций из Нидерландов в Казахстан превысил $92 млрд. В Казахстане функционируют свыше 900 предприятий с участием нидерландского капитала, а по итогам 2018 года двусторонний товарооборот составил $6,5 млрд.