Наказывать чиновников за разницу между доходами и расходами предлагают в антикоррупционном ведомстве

Применять к чиновникам карьерные и финансовые санкции за расхождение сумм доходов и расходов в декларациях, а сотрудников правоохранительных органов проверять на добропорядочность предлагают в Казахстане. Такие поправки в законодательство разработали в Актикоррупционной службе, сейчас они проходят согласование в госорганах, сообщил в четверг в ходе коллегии по итогам 9 месяцев глава ведомства Алик Шпекбаев.

Как отметил Шпекбаев, среди вопросов, которые сейчас проходят процедуру согласования с госорганами, - введение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение.

«Агентство предлагает применение карьерных и финансовых санкций в случаях значительного расхождения доходов и расходов чиновников. Параллельно с этим агентство считает целесообразным обязать публиковать декларации всех государственных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», - рассказал председатель Антикоррупционной службы.

Кроме того, планируется введение системы поощрения граждан, которая предусматривает, что «если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 млн тенге», то «предлагается установить вознаграждение в размере 10%, но не более порогового уровня (к примеру, 10 млн тенге)».

Вместе с тем в Антикоррупционной службе планируют внедрить институт проверки на добропорядочность Integrity Check в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

«Это превентивный инструмент, профилактическое мероприятие, направленное на выявление склонности чиновника к коррупции. Она будет осуществляться агентством, а также подразделениями собственной безопасности правоохранительных органов в рамках особого производства (конфиденциальными методами) и строго с санкции суда. Лицо, не прошедшее проверку на добропорядочность, а именно выразившее согласие на получение материальной или иных выгод и преимуществ будет подлежать увольнению без уголовного преследования», - объяснил Шпекбаев.