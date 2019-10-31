Стоимость угля к отопительному сезону не превышает 19 тыс. тенге за тонну – МИИР

Стоимость угля к отопительному сезону варьируется от 7 до 19 тыс. тенге в зависимости от региона, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Канат Баитов. Однако признал, что наценка посредников на товарный уголь для населения составляет 90%.

«У нас сформирован план потребности продукции коммунальных нужд населения на 2019-2020 отопительный сезон. В этом году планируется употребить примерно 10,5 млн тонн, из них 2, 7 млн тонн – на коммунально-бытовые нужды, 7,7 млн тонн – потребление населения», - сообщил Баитов, отметив, что на конец октября обеспеченность углем коммунально-бытового сектора составляет 92%, а населения – 76%.

По словам председателя комитета, анализ показывает, что наценка на товарный уголь для населения составляет 90%.

«По данным акиматов, на сегодня стоимость угля на разные марки из разных месторождений в зависимости от себестоимости и добычи колеблется от 7 до 19 тыс. тенге в разных регионах. Однако при первичной поставке угля наценка посредников за 1 тонну угля на товарной бирже составила 90%. На рост стоимости угля влияют перекупщики, которые стоят на трассах», - признал Баитов.

Например, по итогам мониторинга в столице определены восемь компаний, которые реализуют уголь в 11-ти точках города. И цены у них, заверил председатель комитета, фиксированные, в среднем, от 12 тыс. тенге за тонну без учета доставки. В общей сложности, отметил он, с 24 по 30 октября в столицу завезен 141 вагон угля или почти 9,8 тыс. тонн.