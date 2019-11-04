Сменились начальники департаментов полиции Акмолинской и Павлодарской областей

Сменились руководители департаментов полиции Акмолинской и Павлодарской областей, а также департамента полиции на транспорте. Как сообщила пресс-служба МВД, новых начальников областных ДП представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Так, по согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. Ранее занимавший этот пост генерал-майор полиции Берик Билялов освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.

Арманбек Баймурзин работает в органах внутренних дел с 1992 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в комитете криминальной полиции МВД, первым заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области. С ноября 2014 года возглавлял департамент криминальной полиции МВД.

Также по согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Павлодарской области назначен полковник полиции Нурлан Масимов. Генерал-майор полиции Амантай Аубакиров освобожден от этой должности и тоже продолжит работу в центральном аппарате МВД.

Нурлан Масимов работает в органах внутренних дел с 1999 года. На протяжении 9 лет работал первым заместителем начальника департамента полиции Алматинской области и города Алматы. С мая текущего года возглавлял департамент в центральном аппарате МВД.

Также личному составу был представлен полковник полиции Фархад Омаров, назначенный заместителем начальника областного департамента полиции.

Кроме этого, Тургумбаев назначил нового начальника департамента полиции на транспорте МВД РК. Им стал Онал Бекиев Ботаевич. Он в органах внутренних дел служит в 1998 года. В разные годы работал начальником управления специализированной службы охраны столицы, заместителем начальника ДВД Алматинской области. С февраля 2019 года занимал должность замначальника департамента полиции на транспорте МВД РК.