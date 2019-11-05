Токаев пообещал всегда держать на особом контроле защиту прав и здоровья детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей и противодействие насилию.

Аружан Саин затронула проблему новорожденных детей, страдающих ретинопатией недоношенности, которая ведет к потере зрения у ребенка. В среднем по республике рождаются около 20 тыс. недоношенных детей, из которых 4 тыс. с экстремально низкой массой тела. По ее словам, для решения этой проблемы необходима организация эффективной офтальмологической помощи на базе перинатальных центров и роддомов в регионах, качественная коммуникация с местными исполнительными органами, укомплектованность диагностическим оборудованием, обучение и повышение квалификации медицинских специалистов.

Детский омбудсмен также указала на важность скорейшего внедрения в Казахстане международной классификации функциональности возможностей человека, которая поможет системно решать проблемы детей с ДЦП, а также заболеваниями слуха, зрения и других недугов.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь пообещал, что всегда будет держать на особом контроле вопросы защиты прав и здоровья детей.