В Казахстане ужесточают наказание за незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых

За незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб в Казахстане будут наказывать лишением свободы сроком до 12 лет. Ранее этот срок составлял 5 лет. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК во вторник.

«Существенно доработана основная 339 статья (Уголовного кодекса РК - V), по которой привлекаются браконьеры за незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб», - цитирует Нысанбаева пресс-служба министерства.

По его информации, предусмотрены новые квалифицирующие признаки, при которых ответственность ужесточается – это совершение браконьерства неоднократно; если деяние совершено группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; если деяние совершено на особо охраняемых природных территориях; деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения; причинен крупный или особо крупный размер ущерба.

«Ужесточены и санкции. Так, наряду со повышением штрафов, увеличением сроков ограничения свободы, предусмотрено увеличение срока лишения свободы. Если ранее максимальный срок составлял 5 лет, то сейчас это срок увеличен до 12 лет», - сказал вице-министр.