421 млрд тенге выделит государство на программу «Дорожная карта бизнеса-2025»

До конца года в Казахстане правительство примет новую программу «Дорожная карта бизнеса-2025», так как срок реализации старой истекает. Как сообщил в среду в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, на реализацию документа в новом пятилетнем периоде планируется выделить 421 млрд тенге, благодаря которым власти усовершенствуют инструменты поддержки, повысят их эффективность и обеспечат доступность.

«(Проектом программы – V) увеличивается размер кредитования оборотных средств с 60 до 360 млн тенге, расширяется доступ к финансированию. Для этого вводится субсидирование и гарантирование кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями. Совершенствуются требования к участникам программы обеспечить рост занятости и поступления налогов, усиливается сопровождение предпринимателей на всех этапах. Это обучение, содействие в подготовке документов для получения кредитов и поддержки, налаживание цепочки сбыта», - перечислил планируемые меры поддержки для бизнеса Даленов.

На следующий этап программы, по его словам, выделено 421 млрд тенге, что в 1,5 раза больше финансирования за предыдущие пять лет.

«Программой «Дорожная карта бизнеса-2025» установлены целевые индикаторы. Они соответствуют стратегическому плану развития страны до 2025 года. Ожидается увеличение доли МСБ в ВВП не менее 35%, доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4%. Поступательное развитие МСБ приведет к качественному изменению экономики», - уверен министр.

Для этого, подчеркнул он, кардинально улучшаются условия ведения бизнеса, снижаются барьеры и сокращается перечень разрешительных документов, принимаются стимулирующие меры для развития МСБ.

«Наша задача – совершенствование делового климата, что будет способствовать экономическому росту. Свыше трети экономики будет приходиться на МСБ уже в 2025 году. А к 2050 году МСБ составит уже половину ВВП», - заверил Даленов.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин подчеркнул, что программа «Дорожная карта бизнеса-2020» доказала свою эффективность и поручил принять новый документ до конца года.