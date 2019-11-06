900 млрд тенге направят на развитие казахстанских сел до 2027 года

Обновленный проект программы ««Ауыл – Ел бесігі» на 2020-2026 годы должен быть внесен на рассмотрение правительства до конца текущего года. Он подразумевает увеличение финансирования до 900 млрд тенге. На эти средства планируется улучшить качество жизни около 7 млн казахстанцев, проживающих в 3477 селах.

«В настоящее время отобрано 3477 сел с потенциалом развития, из которых 1150 опорных и 2327 спутниковые, включая 200 приграничных сел. В этих селах проживает 6,6 млн человек или 85% сельского населения, развитие которых будет приоритетным. Это села с ежегодной динамикой роста численности населения, ВДС животноводства и растениеводства, ростом занятости населения, расположены вблизи крупных населенных пунктов. Для комплексного решения имеющихся проблем в этих селах необходимы значительные средства. По предварительным расчетам необходимо 900 млрд тенге, при этом предлагается 70% или 630 млрд тенге выделить из республиканского бюджета, а остальные 30% или 270 млрд тенге – из местных бюджетов.

Данные средства предлагается распределить до 2027 года», - рассказал в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Он отметил, что в текущем году в 53 селах, где проживает почти 700 тыс. человек, реализуется 452 инфраструктурных проекта на 30 млрд тенге. Это проекты по ремонту и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры.

«Начатую работу мы продолжим и в 2020 году. Во всех регионах страны начнется широкомасштабная модернизация сельской инфраструктуры, - заверил вице-премьер. - Уже к предусмотренным 30 млрд тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 млрд. В целом на выделенные средства планируется реализовать 1641 проект в 250 селах».

Вместе с тем для развития экономики села акиматам областей необходимо разработать и принять план развития экономики каждого села, имеющего потенциал развития. Как пояснил Скляр, план должен содержать мероприятия по привлечению инвестиций и необходимых кадров на селе, развитию малого и среднего бизнеса.

«Для эффективной реализации предлагаемых мер разработан проект республиканской «дорожной карты». Такая же карта должна быть разработана в каждой области.

Нам совместно с акиматами необходимо сформировать график развития опорных и спутниковых сел по годам до 2027 года. Определить объемы и источники финансирования для каждого села в рамках «Ауыл – Ел бесігі» и других госпрограмм. Разработать карты развития экономики села и подготовить соответствующую документацию», - подчеркнул Скляр.

Премьер-министр Аскар Мамин в свою очередь дал поручения Минфину совместно министерством национальной экономики «внести предложения по увеличению финансирования проекта «Ауыл – Ел бесігі» до 900 млрд тенге на 2020-2026 годы». Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов «в связи с увеличением финансирования до конца текущего месяца пересмотреть перечень опорных и спутниковых СНП с разбивкой по годам до 2026 года включительно и необходимыми объемами финансирования».

«До конца года внести в правительство обновленный проект «Ауыл – Ел бесігі» на 2020-2026 годы. Кроме того, акиматам регионов определить источники софинансирования на уровне 30%, при этом 70% будет финансироваться из республиканского бюджета. Также необходимо привлечение внебюджетных средств для проектов, реализуемых в опорных и спутниковых СНП. Подготовить необходимую документацию по проектам. Также разработать планы развития экономики для каждого опорного и спутникового СНП», - также поручил Мамин.