Более 20 тыс. последователей деструктивных религиозных идеологий живут в Казахстане – КНБ

Более 20 тыс. последователей деструктивных религиозных идеологий проживают сегодня в Казахстане. В основном они сосредоточены в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, а также в столице и городе Алматы, сообщил в среду в ходе девятого форума религиоведов заместитель начальника антитеррористического центра РК, полковник КНБ Сергей Швейкин.

«Сегодня численность последователей деструктивных религиозных идеологий в Казахстане, по нашим оценкам, составляет чуть более 20 тыс. человек. Значительное их число зафиксировано в Атырауской, Южно-Казахстанской (Туркестанской - V), Актюбинской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султан», - сообщил Швейкин.

В этой связи, отметил он, главной задачей уполномоченных органов является «оздоровление религиозных ситуаций как в наиболее уязвимых регионах, так и в целом в стране».

«Наиважнейшей задачей перед специалистами в сфере религии стоят криминализация государственной программы по противодействию религиозного экстремизма и терроризма в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», - считает он.

Вместе с тем замначальника АТЦ отметил, что, как правило, жертвами радикальной пропаганды становится молодежь «в силу несформировавшегося мировоззрения, религиозной безграмотности и юношеского максимализма». В 2008 году были зафиксированы первые факты выезда наших граждан в Афганистан для вхождения в состав группировок, связанных с «Аль-Каидой». С 2013 года основной поток туристов Казахстана направился в Сирию и Ирак.

«За прошедший период всего за рубеж уехали более 800 казахстанских граждан, включая взрослых членов семей. Многие наши граждане там погибли, часть удалось задержать в этих странах и депортировать на родину. Наши граждане присутствуют в основных международных террористических организациях, включая «Даиш», «Аль-Каиду», «Союз исламского джихада» и другие. Подавляющая часть выехавших на джихад граждан Казахстана исповедовала деструктивную религиозную идеологию. Мы ни в коей мере не ставим знак равенства между всеми представителями нетрадиционных религиозных течений и террористами. Среди них есть и умеренно верующие», - констатировал Швейкин.